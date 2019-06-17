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الزايدي يكشف عن محاور إجتماع القوى الوطنية الليبية المزمع عقده في القاهرة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف رئيس اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي أن لقاء القوى الوطنية الليبية المزمع عقده اليوم الاثنين في القاهرة سيناقش الأزمة الحالية في ليبيا وسبل الخروج منها.

الزايدي قال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد أن اللقاء سيركز على مناقشة الأزمة الحالية في ليبيا وسبل الخروج منها ودور القوى الوطنية الداعمة للقوات المسلحة.

وأضاف: “أتوقع أن يركز البيان الختامي للقاء القاهرة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض ومقاومة الإرهاب حيث سيشمل الحضور قيادات قبلية وسياسية وأكاديميين من مختلف المناطق الليبية وسيضم القيادات الوطنية الداعمة لاستقرار ليبيا والرافضة للفوضى وقيادات مسؤولة لها تأثير كبير في المجتمع الليبي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يا مجرم انت اول ارهابي وخنت ثورة الفاتح يا سراق يا خسيس. راك خارج التغطيه ليبيا فيها اشراف اشرف منك و من اهلك. مافيش من خلانا في هالفوضي الا انتوا يا كلاب اللجان الثوريه اجتهدوا في جعل حائط بين الشهيد و الثوار الحقيقيين اللي عشقوا ثورة الفاتح دون مقابل. لعنكم الله زيك انت يا عرص و زي عمار اللطيف و كوسه و المسماري و شلقم و فرخ اليهوديه الدباشي و بوشنه و الريشي الكلب الضال

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