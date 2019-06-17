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“نواب طرابلس” يلغي منصب القائد العام

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218 

عقد أعضاء من مجلس النواب في طرابلس المثير للجدل، جلسة جديدة الاثنين، خلصت إلى إلغاء القانون المتعلق بإعادة منصب القائد العام للجيش الذي يشغله المشير خليفة حفتر.

وتعد جلسات الأعضاء في طرابلس “باطلة وغير شرعية” من الناحية القانونية بحسب ما ذكره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تصريحات صحفية بالفترة الماضية، إضافة إلى وجود جهة أخرى موازية لمجلس النواب في طرابلس وهي المجلس الأعلى للدولة.

وسيزيد القرار المتخذ خلال الجلسة من فجوة الانقسام العسكري الذي طالما نادت بتوحيده أطياف كثيرة وتمت الاجتماعات بشأنه في القاهرة.

وانعكست حالة التخبط السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ مدة وازدادت وتيرتها في هذه الفترة بشكل كبير على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب في 2014.

وأعطى النواب المقاطعون لقبة البرلمان في طبرق صورة واضحة للحالة السياسية التي صارت مرتبطة بالمصالح دون النظر في شرعية الجلسة أو على الأقل دون النظر في حالة المواطن الذي يعيش حالة من الإحباط الكبير نتيجة للقتال المستمر في طرابلس وتفاقم الأزمات المعيشية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا يؤكد ان الاخوانى غبى منه فيه هم بهذا التصرف أكدوا العكس ان المشير خليفة حفتر هو القائد العام بقرار من مجلس النواب ولا يستطيع حتى مجلس النواب بكامل اعضائه ان يلغى القرار لانه صدر قبل انتهاء فترة عمل البرلمان الحالى ولا يجوز الغاء القرار الا من مجلس النواب القادم وهذا يؤكد ان الشرعية الوحيدة هى للجيش حيث لا يعتد باى جلسات للبرلمان الا بتوافر النصاب وعقد جلساته فى بنغازى وعدم انتهاء صلاحيته شكرا ياغبياء دون ان تدروا قدمتم دليلا دامغا على شرعية قائد الجيش المشير خليفة حفتر واسقطتم بايديكم مبادرة شنابو فاسد السراج وبالطبع سيسخر العالم منكم لكن سياخذ منكم الدليل على اعترافكم بوجود قرار شرعى من البرلمان مثلما اثبت السراق فى مبادرته دون ان يدرى فشل حكومته لانه وضع ضمن مبارته تحسين اداء الحكومة بعد ان كان يتباهى بانها قدمت انجازات عديدة واضح ان الخرفان فى نعيم

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  • عندما سجتمع العاهرون سياسيا في جماعة مثل هؤلاء فان النتيجة دائما هي تنظيف البيت من العاهرون. هؤلاء اشباه ذكور ولن اقول اشباه رجال لانها اكبر منهم.
    اللوم على الجيش الذي لم يتقدم وعليه ان يتقدم وبسرعة اكبر ليلغي اي تفاؤل عند هؤلاء واخوان العهر السياسي.

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