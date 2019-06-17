“نواب طرابلس” يلغي منصب القائد العام

تقرير| 218

عقد أعضاء من مجلس النواب في طرابلس المثير للجدل، جلسة جديدة الاثنين، خلصت إلى إلغاء القانون المتعلق بإعادة منصب القائد العام للجيش الذي يشغله المشير خليفة حفتر.

وتعد جلسات الأعضاء في طرابلس “باطلة وغير شرعية” من الناحية القانونية بحسب ما ذكره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تصريحات صحفية بالفترة الماضية، إضافة إلى وجود جهة أخرى موازية لمجلس النواب في طرابلس وهي المجلس الأعلى للدولة.

وسيزيد القرار المتخذ خلال الجلسة من فجوة الانقسام العسكري الذي طالما نادت بتوحيده أطياف كثيرة وتمت الاجتماعات بشأنه في القاهرة.

وانعكست حالة التخبط السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ مدة وازدادت وتيرتها في هذه الفترة بشكل كبير على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب في 2014.

وأعطى النواب المقاطعون لقبة البرلمان في طبرق صورة واضحة للحالة السياسية التي صارت مرتبطة بالمصالح دون النظر في شرعية الجلسة أو على الأقل دون النظر في حالة المواطن الذي يعيش حالة من الإحباط الكبير نتيجة للقتال المستمر في طرابلس وتفاقم الأزمات المعيشية.

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