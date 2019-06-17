دومة: السراج يريد بمبادرته التشبث بالسلطة وإقصاء الأطراف الأخرى

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج جوهرها التشبث بالسلطة وإقصاء الأطراف الأخرى خاصة مجلس النواب والمجلس الاستشاري الذي نشأ منه المجلس الرئاسي وسحب البساط من تحت أقدام القيادة العامة للجيش.

أوحيدة شدد في تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” اليوم الاثنين على أن القيادة العامة للجيش مؤسسة مكلفة من مجلس النواب وليست شخصاً معيناً كان لها الدور الأكبر في محاربة الإرهاب والقضاء على التشكيلات الإجرامية الخارجة عن القانون كما ساهمت في استعادة الاستقرار إلى أغلب مناطق ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية