الشاطر: إقصاء حفتر يجب أن يكون بالقوة ومبادرة السراج لا تكفي لذلك

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا تكفي لإقصاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عن دائرة الحوار السياسي.

الشاطر أعرب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الأحد عن خشيته بأن يتم اقصاء السراج بما وصفه بـ”العدوان الشرس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) والمدعوم من دول قوية،على حد تعبيره.

وأضاف عضو مجلس الدولة :” المبادرات والكلام الناعم لا يحقق نتيجة في معركة العاصمة التي تتعرض فيها لعدوان بالطائرات ، هنا الاقصاء يتم بالقوة وليس بالتمني وتخدير المؤيدين”.

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