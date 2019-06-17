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الشاطر: إقصاء حفتر يجب أن يكون بالقوة ومبادرة السراج لا تكفي لذلك

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا تكفي لإقصاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عن دائرة الحوار السياسي.

الشاطر أعرب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الأحد عن خشيته بأن يتم اقصاء السراج بما وصفه بـ”العدوان الشرس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) والمدعوم من دول قوية،على حد تعبيره.

وأضاف عضو مجلس الدولة :” المبادرات والكلام الناعم لا يحقق نتيجة في معركة العاصمة التي تتعرض فيها لعدوان بالطائرات ، هنا الاقصاء يتم بالقوة وليس بالتمني وتخدير المؤيدين”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لاعلاقة بين الأدارات بين المنطقة البلديات في المنطقة الغربية بالأدارات في المنطقة الشرقية .والوسطى بين الادارات . إطلاقاً .وشئون الاوقاف.
    بحث ـ زقب ـ كنك ـ وغيره من إلي يحتاج للربط والتوثيق.
    لاعلاقة إدارية بينهم . إطلاقا ـ والحمد لله

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  • اين خيرت الشاطر الذى كان يتباهى بانه يحكم ست دول انه ذليل خلف القضبان ومات رسول المرشد مرسى الذى كان يزعموا انه ينزل عليه الوحى وما نيل المطالب بالتمنى العبرة ياشاطر بالواقع على الارض حيث ان شنابو فاسد السراق فى مرمى الجيش الوطنى برا وبحرا وجوا ويستطيع المشير خليفة حفتر باشارة منه ان يستهدف سيارة اى كلب من كلابكم باعتراف باشاغا فى تونس الذى قال فى مؤتمر صحفى ان نسور الجو قادرة على ضرب اى سيارة بدقة ولكن الجيش الوطنى ملتزم بتقديمهم لمحاكمات عادلة ولا يستخدم اسلوب المليشيات المكسحة فى الاغتيالات والشاطر طلع خايب ومغيب عن الواقع فمبادرة السراج الكل يعرف انها لمسح مؤخرة من يريدها ثم يلقيها فى المهملات فالعالم لا يعترف الا بالقوة والجيش الوطنى هو الاقوى من مليشيات مكسحة ويدعم الجيش الوطنى قوى عظمى والارض الطاهرة التى سار على ارضها جميع الانبياء فى السعودية ومصر بينما قطر وتركيا ارض الانجاس والمجرمين من انحاء العالم ولم يدخلهما اى نبى

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