“لجنة الطوارىء”: صيانة مراكز الإيواء المخصصة للنازحين

تواصل لجنة الطوارئ عقد اجتماعاتها الدورية مع لجنة النازحين، وخصصت اجتماع اليوم الإثنين، للبدء في الخطوات العملية لصيانة مراكز إيواء النازحين المخصصة لهم في عدد من مناطق طرابلس، وسرعة استكمالها بشكل عاجل.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقدته بديوان رئاسة الوزراء مناقشة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومطالبة شركة الكهرباء باتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الأزمة من خلال زيادة إنتاج الطاقة وتوزيع الأحمال بين المناطق بشكل عادل.

