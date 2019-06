ممثلة مؤسسات المجتمع المدني: المرأة على استعداد لحمل السلاح مرة أخرى لمواجهة الإرهاب

خاص المتوسط/ حنان منير :

أعربت تهاني أحمد الجبالي، ممثلة مجموعة العمل بمؤسسات المجتمع المدني في ملتقى القوى الوطنية بالقاهرة، عن استيائها من تدهور الأوضاع في ليبيا منذ سنوات واصفة إياها بالمأساة التي طالت جميع الليبيين خاصة المرأة التي تفقد في كل يوم الأخ والزوج والأب في معركة الوطن ضد الإرهاب.

وقالت الجبالي، في تصريح خاص، لـ” المتوسط” على هامش الملتقى، إن ” المرأة الليبية على استعداد لحمل السلاح مرة أخرى لمواجهة الإرهاب، مثلما حدث في السابق ضد الاحتلال.

