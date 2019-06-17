الجيش الوطني يكثف من دورياته على تخوم سرت وينقل مجرمين خطرين إلى سجون بنغازي (صور)

كثفت عناصر من القوات المسلحة العربية الليبية من دورياتها على تخوم مدينتي سرت .

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية قد قامت بنشر عدد النقاط والأكمنة الأمنية في مدنية هراوة واستطاعت دورياتها القبض على 9 أشخاص من أخطر المهربين وبحوزتهم قطع أثرية خاصة بالدولة الليبية على تخوم مصراتة.

وواصلت سرية الموت 2020 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من دورياتها المكثفة بعد استرداد بوابات ونقاط فاصلة في حدود سرت، حيث تشير المعلومات إلى أن الجيش الليبي قد يقوم بين لحظة وأخرى باقتحام المدنية والسيطرة عليها.

وفي سياق آخر قامت مديرية أمن سبها بترحيل عدد من المجرمين الخطيرين وممتهني “الحرابة” إلى سجون بنغازي عبر مطار “تمنهنت” في الجنوب الليبي.