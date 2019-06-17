عقيلة صالح : لا عودة إلى حوار الصخيرات

العنوان_طبرق

حمّل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعض قوى المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات في البلاد.

المستشار صالح دعا خلال حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الأحد إلى دعم الذهاب إلى صناديق الاقتراع دون تدخلات.

وقال رئيس البرلمان عن رؤيته لإتفاق الصخيرات إنه يجب عدم العودة إليه لتجاوز الأزمة الراهنة،معرباً عن اعتقاده أنه من المستحيل تنظيم لقاء بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

واعتبر المستشار صالح أن دعم قطر وتركيا لإرهابيين في طرابلس أحد مسببات تأخر حسم معارك الجيش،مشيراً إلى أن ذلك الدعم لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية