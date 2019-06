خاص المتوسط/ حنان منير:

دعا ممثل قبائل التبو، أبو بكر سليمان التباوي، الجميع إلى التخلي عن قبائليتهم وخلافاتهم من أجل ليبيا.

وأكد التباوي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” على هامش ملتقى القوى الوطنية بالقاهرة ” أن ليبيا في خطر” مناشدا الجميع بالاصطفاف لتوحيد البلاد والخروج من عنق الزجاجة.

