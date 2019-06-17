باشاآغا: نرفض المشاريع الديكتاتورية ومبادرة السراج تعتبر خطوة إيجابية

ليبيا – إستقبل وزير داخلية الوفاق المفوض وعضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاآغا اليوم الاثنين السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية آخر مستجدات الـوضع الأمني بالعاصمة طـرابلس والـعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من ملفات التعاون الأمني بين البلدين وخاصةً ملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مكافحة هذه الظاهرة بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وبدوره ،أكد باشاآغا على أن حكومة الوفاق تسعى للسلام والتوافق وبناء الدولة الديمقراطية وبأن طرابلس تعرضت لعدوان مسلح،على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية :”ونحن نرفض أي مشروع دكتاتوري”،مؤكداً في الوقت ذاته على إستعداد حكومة الوفاق للحوار مع القوى الوطنية وجميع المكونات الاجتماعية في المنطقة الشرقية.

كما أشار إلى أن المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعتبر خطوة إيجابية بشأن إيجاد حل جدري للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بصفة عامة وطرابلس بصفة خاصة.

ومن جهته،جدد السفير الإيطالي موقف بلاده الرافض لما وصفه بـ”العدوان على العاصمة طرابلس” بحسب داخلية الوفاق وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.