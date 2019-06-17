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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تجدد التزامها بدعم الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جدد سفيرا ألمانيا وفرنسا ونائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، اليوم الإثنين، التزام دولهم بدعم عملية إجراء انتخابات المجالس البلدية، كما أشاد ممثلو المجتمع الدولي بجهود اللجنة المركزية للانتخابات، بحسب بيان نشرته صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني أسماء عمداء 18 بلدية جرى انتخابهم للدورة الثانية 2019، بينما فتحت لجنة الانتخابات، خلال الأيام الماضية، باب الترشح في بلديات مثل صرمان وصبراتة والحرابة، حيث سبق أن تعذر إجراء الانتخابات بها بسبب الظروف الأمنية والاشتباكات الدائرة في العاصمة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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