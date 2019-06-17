ليبيا تبحث مع وكالة أمريكية سبل تطوير التعليم

عقدت اليوم الإثنين في تونس العاصمة ورشة عمل ضمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق والوكالة الامريكية للتنمية والتطوير لسبل العمل المشترك بين الوزارة والوكالة لوضع رؤية استراتيجية لتطوير أداء الوزارة وتحسين جودة التعليم في ليبيا

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الورشة العمل هذه تعد المرحلة الثانية من مشروع إعداد الرؤية الاستراتيجية للوزارة والتي سيتم من خلالها الوقوف عن كثب على آلية عمل كل الأقسام ذات العلاقة بمشروع الرؤية والبدء الفعلي في العمل على صعيدي تجميع البيانات والتواصل مع كل الشركاء والأطراف المعنية بالمشروع، وذلك بعد عقد الوكالة لسلسلة من اللقاءات المرئية عن بعد مع مختلف المسؤولين المباشرين عن الأقسام أو المجالات التي ترتكز عليها الرؤية بالوزارة للاطلاع والتعرف بشكل عام على آلية العمل المتبعة بها.

وأوضحت الوزارة أن رؤيتها الاستراتيجية تتضمن تطوير مستوى أداء العمل وبناء القدرات، وتحسين جودة التعليم، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية ،والرفع من كفاية العاملين بالقطاع وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

وشارك في ورشة العمل عدداً من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب التابعة لوزارة التعليم ورئيس الوكالة الامريكية للتنمية والتطويرUSAID(أندرو سباتين) رفقة مستشار الموارد البشرية بالوكالة “اندرو سندون” ومستشارة الشؤون المالية والميزانيات “ناييدا هرونيدا” ومستشار التخطيط الاستراتيجي والجودة “مارك وال” ومستشار تقنية المعلومات و الاتصالات “عبد الحكيم الكمائلي”.

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