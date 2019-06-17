العاصمة المصرية تستضيف لقاء لقوى وطنية ليبية لحل الأزمة ودعم الجيش

استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات، بحضور قيادات سياسية واجتماعية ليبية.

اللقاء تم خلاله التأكيد على وحدة ليبيا، والوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، كما كشف عن مساع تهدف إلى عقد مؤتمر جامع في إحدى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب وسطوة المليشيات.

وفي تصريح لقناتنا قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن هذا اللقاء سيكون له تأثير كبير على الصعيد المحلي، وانعكاسات إيجابية على الموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية.

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