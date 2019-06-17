بعد انقطاع لأيام.. عودة الكهرباء لمناطق بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق في العاصمة طرابلس بعد انقطاع تواصل لأيام. وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه نظراً للمشاكل الفنية التي تحدث أثناء عودة التيار الكهربائي بعد فترة طرح الاحمال شهدت منطقة قرجي التضامن انقطاعا للتيار الكهربائي استمر ليومين متتاليين مما تسبب في عطب ثلاثة كوابل 11 ك. ف وهما 30 مجمع حي الاندلس / التضامن 1 والفردوس/ بن منصور والفردوس / التضامن 2 .

وأوضحت الشركة أن فنيي ومهندسي دائرة توزيع حي الأندلس وقاموا بدعم من دائرة التشغيل بإجراء عمليات الاختبار وانتهوا من إجراء أعمال الصيانة استمرت ليوم كامل وبذلك عادت التغذية للمواطنين القاطنين في المناطق المذكورة ودعت الشركة المواطنين إلى فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق وذلك تفادياً لحدوث أعطاب قد تصيب مكونات الشبكة من محولات وكوابل والذي يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.

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