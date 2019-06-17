تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%

قالت بيانات رسمية إن قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى ليبيا تراجعت بنسبة 68.82% مقارنة بالعام السابق، مسجلة 3.7 مليون دولار خلال السنة المالية الأخيرة مقابل 4.7 مليون دولار .

وحسب بيانات صادرة عن إدارة الجمارك في طهران، فقد صدرت إيران بشكل رئيسي الفستق والعنب وعصير التفاح والأدوية والمنتجات الفلاحية إلى ليبيا، دون أن توضح إدارة الجمارك في طهران أن كان الأمر على علاقة بتأثير محتمل للعقوبات الأميركية.

وأعلنت إدارة الجمارك في جمهورية إيران في أحدث بيانات لها اليوم الاثنين، تصدير 1.223 طن من السلع غير النفطية بقيمة 3.47 مليون دولار إلى ليبيا في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 20 مارس الماضي.

وكانت ليبيا الوجهة رقم 87 للصادرات الإيرانية في العالم خلال العام الماضي، في وقت لم يتم تسجيل أي واردات من ليبيا إلى إيران خلال هذه الفترة.

وأعلنت منظمة التنمية التجارية الإيرانية تسجيل الصادرات غير النفطية 8.4 مليار دولار خلال فترة 21 مارس حتى 20 مايو 2019 بارتفاع 8.1 بالمئة عن المستوى المسجل في الفترة المناظرة 2018 والبالغ 7.7 مليار دولار.

واضطرت الحكومة الإيرانية في مقاومتها العقوبات الأميركية لتطبيق سياسات اقتصادية تقشفية والاعتماد على الصادرات غير النفطية الواقعة تحت العقوبات الأميركية.

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