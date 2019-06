وزير الداخلية الأسبق يرفض مبادرة “السراج”.. ويعتبرها صنيعة إخوانية

خاص المتوسط/ حنان منير :

أكد رئيس رابطة المرابطون والأشراف الليبية وزير الداخلية الأسبق،اللواء صالح المسماري، رفضه لمبادرة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فايز السراج، لحل الأزمة الدائرة في طرابلس.

وقال المسماري، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” موجها حديثه لرئيس الوزراء بالوفاق ” غادر ولا تبادر يا سراج”، معتبرا هذه المبادرة “صنيعة إخوانية” بأمر من تركيا وقطر الراعي الرسمي للإرهاب والتطرف في ليبيا.

وحول دور مصر في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين قال المسماري” إن مصر هي السند والمتكأ للشعب الليبي والمنطقة العربية بأكملها”.

وبشأن دور الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية قال المسماري” لم تحل الأمم المتحدة أي أزمة في أي دولة منذ تاريخها، وليس أمام الليبيين سوى دعم جيشهم”، مشددًا على أن “ليبيا لن تنتظر أي دعم من الغرب”.

