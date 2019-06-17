الكشف الطبي لحجاج بنغازي يبدأ غدا الثلاثاء‎

أعلنت تنسيقية حجاج مدينة بنغازي، أن إجراءات الكشف الطبي لحجاج المدينة لهذا العام ستبدأ يوم غد الثلاثاء. وقالت التنسيقية في بيان، إن إجراءات الكشف الطبي وتطعيمات الحجاج ستجرى بالتنسيق مكتب الخدمات الصحية بنغازي خلال الفترة من 18 حتى 23 يونيو الجاري في عيادة بنغازي الجديدة بمنطقة الليثى. ودعت التنسيقية حجاج بنغازي إلى الحضور لمقرها الرئيسي بعد إستكمال إجراءات الكشف الطبي واخذ التطعيمات مصحوبين بنموذج التطعيمات وصورة شخصية لكل حاج لاتمام باقي إجراءات الحج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية