الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات

أعلن فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مصراتة اليوم الإثنين أن نتائج تحليلات عينات البطيخ (الدلاع) خلصت إلى أن تلك العينات «مطابقة للمواصفة المعتمدة».

وطالب مدير فرع المركز في مصراتة، في رسالة إلى مسؤول الشؤون الزراعية والحيوانية سرت، بإحالة «نتائج التحاليل التي تمت على الحالات المصابة إلى المركز لتحديد مصدر الإصابة». وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر لبلدية سرت إن تحاليل المعادن على الإنتاج الزراعي وخاصة محصول «الدلاع» نظيفة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تسمم بعض المواطنين نتيجة تناول فاكهة البطيخ (الدلاع).

لكن المجلس البلدي قال الأربعاء الماضي إنه لا توجد حالات مرضية أصيبت بطريقة مباشرة. وكلف مسؤول الشؤون الزراعية بسرت ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع سرت بأخذ عينات لكافة المحاصيل الزراعية بالبلدية للتأكد من سلامتها.

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