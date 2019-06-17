انتشال جثة مجهولة بطريق المطار

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس انتشال جثة مجهولة الهوية بأحد المنازل بمنطقة طريق المطار بالقرب من كوبري الفروسية بالعاصمة طرابلس. وبينت هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم بإمرة ضابط خفر المحرقة طرابلس م ض مراد جمعة تسليم الجثة للجهات المعنية. وتخوض قوات الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس وضواحيها أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و 3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًا.

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