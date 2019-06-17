شركة الكهرباء تبحث برنامج طرح الأحمال

عٌقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي اجتماع صباح اليوم الاثنين بمساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالشركة ومساعد المدير التنفيذ لشؤون التشغيل ومدير عام الإدارة العامة للتحكم ومساعده ومدير عام الإدارة العامة للتوزيع ومدير عام الإدارة العامة للجهد المتوسط، ومدير إدارة توزيع المرقب.

وبين المكتب الإعلامي للشركة لعامة للكهرباء أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بطريق السواني بحث الوضع الحالي للشبكة الكهربائية ومتابعة برنامج طرح الاحمال ومناقشة سير العمل واحتياجات المنطقة من المعدات الكهربائية.

من جهته أعرب عميد وأعضاء بلدية الخمس عن استعدادهم التام للتعاون مع الشركة في موضوع برمجة طرح الاحمال، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية .

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