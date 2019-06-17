ليبيا وإيطاليا تبحثان فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف

بحث وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” أمس الاحد سبل تسهيل فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف الليبية التي تقل الجرحى. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أعرب عن رغبته في الحصول على موافقة الجانب الإيطالي على منح تأشيرة الدخول للجرحى الليبيين داخل المطار كما ثمن العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن حرصه على استمرارها وتطويرها. وشارك في اللقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

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