عميد بلدية سرت يتفقد عددا من المكاتب الخدمية بالمدينة

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الاثنين بزيارة تفقدية لمكتب أسر الشهداء والمفقودين بسرت وشركة القرضابية القابضة ومكتب التخطيط ببلدية سرت وذلك للاطلاع على سير العمل بهذه المؤسسات والمكاتب الخدمية ودراسة سبل تذليل الصعاب والاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات بهذه المؤسسات.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات العامة بالبلدية محمد الأميل إن عميد البلدية أثنى خلال الزيارة على جهود هذة المكاتب والمؤسسات رغم قلة الإمكانيات. وكان في استقبال عميد البلدية مدير مكتب أسر الشهداء والمفقودين على مصباح ومدير مكتب التخطيط بسرت عمار العبانى ومدير شركة القرضابية القابضة المهدى السريتى.

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