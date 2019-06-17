الشؤون الاجتماعية: يجب إعداد قائمة بيانات بشأن النازحين

عقدت بالعاصمة طرابلس وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي ووكيل الوزارة محسن بوسنينه اجتماع ضم رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الغربية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الاجتماع الذي عقد بقاعة صندوق التضامن الاجتماعي بحث وضع الأسر النازحة نتيجة الاشتباكات الواقعة جنوب طرابلس كما جرى التباحث حول أوضاع الأسر النازحة وحلحلة بعض الإشكاليات التي تواجه بعض الفروع وآلية توزيع الإعانات والسلال الغذائية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع على ضرورة العمل على استقبال النازحين وإعداد قاعدة بيانات صحيحة وتفصيلية عن الأسر النازحة والتنسيق بين فروع الشؤون الاجتماعية والبلديات فيما يخص النازحين.

وأشارت الوزارة أن عدد الأسر النازحة جراء الاشتباكات بلغت حوالى 16 ألف أسرة نازحة جرى استضافتها خارج مراكز الايواء وحوالي 1100 أسرة نازحة بمراكز الايواء موزعة على 46 مركز ايواء ببلديات طرابلس والمنطقة الغربية.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الازمة وشؤون النازحين والمهجرين بالوزارة ماجد بن صريتي ونائب رئيس لجنة الازمة عبد اللطيف الحموري ومدير مكتب الوكيل تاج الدين همه ومقرر اجتماعات الوزارة مدير مكتب الوكيل المبروك الدهماني ومدير ادارة الشؤون الادارية والمالية عزالدين بولعيون.

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