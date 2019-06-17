جمعة يجتمع بمراقبي التعليم ومديري الإدارات

اجتمع الْيَوْمَ الاثنين وكيل وزارة التعليم عادل جمعة مـع مراقبي تعليم طـرابلس المركز وابوسليم والعزيزية والسواني الزهراء وسوق الجمعـة وتاجوراء والقلعة وجادو ومصراتة وعين زارة والعـجـيـلات وحـي الأندلـس، وذلك بحـضـور مديـري إدارات التعليم الأساسي والثانوي والاحتياط العـام وتعليم واندمـاج الفئات الخاصة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالهاني خصـص لمنـاقشـة استكمـال العـام الـدراسي الحـالي لسنـوات النقـل والشهـادتين وجرى وضع آليـة لتطبيـق قـرار وزيـر التعـليم رقـم (610) لسنـة 2019 م، بشـأن منـح الإذن لمراقبـات التعليـم بالبلديـات في وضـع آلية لاستكمـال العام الدراسي.

كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع العادي الثالث للوزارة خلال الشهر الجاري يخصص لمنـاقشة امتحانـات الشهـادتين ووضع التدابير اللازمة حيال ذلك.

وأصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل القرارا رقم 610 لسنة 2019 والذي يقضي باستمرار الدراسة بشكل اعتيادي في كل مراقبات التعليم التي أجرت الامتحانات النصفية لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية.

ويقضي القرار بمنح الإذن “لمراقبي التعليم بإجراء الامتحانات النصفية من عدمها لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادتين وفقا لظروف كل مراقبة تعليمية على أن تكون الامتحانات خلال اليوم الدراسي مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي”.

وبحسب القرار فإنه في حال “عدم إجراء الامتحانات النصفية لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية للشهادتين فإن الامتحانات النهائية لسنوات النقل تكون على أساس الدرجة الكبرى ومضاعفة نتيجة الفترة الأولى لطلبة الشهادتين”.

ويقضي القرار بأن تتقدم “كل مراقبات التعليم بإجراء الامتحانات النهائية لسنوات النقل وفق المواعيد المحددة بالقرار رقم 473 لسنة 2019 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018 -2019

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