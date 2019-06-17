الخدمات الصحية بني وليد تباشر الكشف الطبي للحجاج‎

انطلقت بمدينة بني وليد صباح اليوم الاثنين الحملة الطبية للكشف علي الحجاج القاصدين بيت الله الحرام. وقال سامي سلامة مدير ادارة الخدمات الصحية بني وليد ان الادارة من خلال هذا الكشف نسعي الادارة التي التحقق من الأمراض التي قد تصيب الحجاج خلال فترة اداء مناسك الحج. واضاف سلامة التطعيمات الخاصة بالحجاج ستعطي لهم بعد الانتهاء من حملة الكشف الطبي للحجاج وتشمل الحملة والتطعيمات حجاج بلدية تاورغاء المقيمين ببني وليد. يذكر ان قرعة الحج لهذا العام اتاحت الفرصة الى 115 حاجا وحاجة من مدينة بني وليد.

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