وكيل «التعليم» يناقش خطة الوزارة لإكمال العام الدراسي الجاري

ناقش وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام، عادل جمعة، اليوم الإثنين، خلال اجتماع عقده مع مراقبي التعليم ببلديات (طرابلس المركز – أبوسليم – العزيزية – السواني – الزهراء – سوق الجمعة – تاجوراء – القلعة – جادو – مصراتة – عين زارة – العجيلات – حي الأندلس)، بحضور عدد من مديري الإدارات، خطة الوزارة لإكمال العام الدراسي الجاري 2018-2019.

وأوضح الوكيل، في بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال الاجتماع وضع آليات لتطبيق قرار وزير التعليم رقم (610) لسنة 2019، بشأن تقرير بعض الأحكام التنظيمية لامتحانات طلبة سنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، مشيراً إلى أنه تم تفويض المراقبات التعليمية بالبلديات التي توقفت بها الدراسة بتقرير إجراء الامتحانات النصفية لطلبة سنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة من عدمه.

وتابع أنه في حال عدم تمكن أي مراقبة من إجراء الامتحانات النصفية للطلبة فإن الامتحانات النهائية لطلبة سنوات النقل تكون على أساس الدرجة الكبرى بينما يتم مضاعفة نتيجة الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام جميع المراقبات التعليمية بإجراء الامتحانات النهائية لطلبة سنوات النقل في المواعيد المحددة لها والمعتمدة من طرف الوزارة، وفقاً لجدول مواعيد الدراسة والامتحانات المعتمد بقرار وزير التعليم رقم (473) لسنة 2019.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أهمية عقد الاجتماع العادي الثالث للوزارة خلال هذا الشهر، ويخصص في مناقشة الترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة ووضع التدابير اللازمة لإنجاحها.

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