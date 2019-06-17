بلدية سرت تبحث احتياجات السلامة الوطنية ورجال الاطفاء‎

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم بحضور عضو المجلس البلدى سرت غيت عبدالله اوحيدة مع رئيس قسم هئية السلامة الوطنية بسرت عميد ساسى فرج علي. وحضر اللقاء مدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية ومساعد رئيس قسم السلامة الوطنية سرت نقيب حامد عبدالسلام ازبيدة.

وتم خلال الاجتماع بحث المعوقات التى سير العمل بقسم هئية السلامة الوطنية سرت ومعرفة احتياجات رجال الاطفاء رغم قلة الامكانيات. واوضح مدير مكتب الاعلام بالبلدية محمد الاميل ان عميد بلدية سرت اكد خلال الاجتماع على ان يتم مخاطبة وزير الداخلية بحكومة الوفاق بامكانية توفير الامكانيات وسيارات الاطفاء للمدينة . كما تعهدت بلدية سرت بتوفير المعدات اللوجستية واحتياجات رجال الاطفاء من معدات فنية واسطوانات غاز للاطفاء بشكل عاجل.

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