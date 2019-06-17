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بلدية سرت تتعهد بتوفر الدعم لـرجال الإطفاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعهدت بلدية سرت، الاثنين، بتوفير المعدات اللوجستية واحتياجات رجال الإطفاء من معدات فنية وأسطوانات غاز للإطفاء بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس البلدية مختار المعداني، بحضور رئيس قسم هئية السلامة الوطنية بسرت عميد ساسي علي، وعضو المجلس غيت اوحيدة.

وقالت البلدية في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن المجتمعين بحثوا معوقات العمل في قسم هئية السلامة الوطنية سرت، واطلعوا على احتياجات رجال الإطفاء.

بدوره، أوضح مدير مكتب الإعلام بالبلدية محمد الاميل أن عميد البلدية أكد خلال الاجتماع أن يتم مخاطبة وزير الداخلية بحكومة الوفاق لتوفير الإمكانيات وسيارات الإطفاء للمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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