الكتيبة 140 مشاة بالقوات المسلحة تقبض على مرتزقة تشاديين في قوات الوفاق

العنوان_طرابلس

تمكّن عناصر الكتيبة (140) مشاة بالقوات المسلّحة العربيّة الليبية، من القبض على عناصر مرتزقة من جنسيات إفريقية مختلفة، تابعة لقوات المدعو “أسامة الجويلي” التابع لحكومة الوفاق، في بوابة البيب مدخل الأصابع الشمالي.

ونشرت الكتيبة ــ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ــ مقطع فيديو أوضحت فيه أفراد من عناصر مرتزقة التي جلبتها قوات “أسامة جويلي” لمحاربة القوات المسلحة العربية، خلال اليومين الآخرين بالمحاورالآتية:- طريق المطار والرملة والطويشة.

ويقول المرتزقة المقبوض عليهم، في مقطع الفيديو إن قوات “أسامة جويلي” جلبتهم بالقوّة إلى محاور القتال لمحاربة القوّات المسلّحة العربية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية