خاص المختار العربي/ حنان منير

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني، إن مبادرة رئيس الوزراء الليبي فائز السراج متناقضة ولا تفيد الشعب الليبي الذي يتطلع لأن تكون بلاده دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة

وأضاف البريني، في تصريح خاص لـ” المتوسط” على هامش ملتقى القوى الوطنية بالعاصمة المصرية القاهرة أهدافنا الآن هي توحيد ليبيا ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن القوى الوطنية الليبية ستعقد سلسة من المؤتمرات لدعم قيادة دولة المؤسسات الليبية، مؤكدا أن الجماعات المسلحة الداعمة للجماعات الإرهابية هي الطرف الرئيس الذي يعرقل خطوات الجيش لتحرير طرابلس.

وانتقد البريني، التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، معتبرا أنها تسببت في التأثير على أمن واستقرار البلاد.

The post الأعلى للقبائل”: مبادرة السراج متناقضة ولا تفيد الشعب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية