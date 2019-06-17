العريبي: أي مبادرة لا تنهي الميليشيات “مرفوضة”

علّق عضو مجلس النواب عيسى العريبي، على مبادرة رئيس مجلس النواب فائز السراج، بالقول إن “أي مبادرة لا تنهي الميليشيات ولا يكون فيها احتكار السلاح بيد الجيش مرفوضة”.

وقال العريبي إن المبادرة الحقيقة تكون بسيطرة الجيش على كامل البلاد ومن ثم تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة.

وبشأن قرار إلغاء منصب القائد العام للجيش الذي اتخذه عدد من النواب في جلسه عقدوها بطرابلس، الاثنين، أكد العريبي رفضه للقرار الذي “تم إقراره بشكل ديمقراطي داخل مجلس النواب خلال جلسة حضرها أكثر من 80 نائبا في العام 2015 بجلسة منقولة على الهواء”.

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