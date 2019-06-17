دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقر الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

بنغازي 17 يونيو 2019 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين مقر الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بمدينة بنغازي في مراسم حضرها معالي وزير التعليم الدكتور فوزير بومريز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وتجول دولته داخل أروقة وأقسام ومعامل المعهد، عاقدا اجتماعا مع مدير المعهد ومدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة، لبحث سير العملية التعليمية وسبل توفير كافة الإمكانيات لتذليل الصعاب أمامهم. (وال – بنغازي) ع ع

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