دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل شبكة الصرف الصحي في مدينة بنغازي

بنغازي 17 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين أوضاع شبكات الصرف الصحي لمدينة بنغازي خلال اجتماع عقده برئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببنغازي ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببنغازي، إضافة إلى الاستشار المكلف سابقا لمشروع تنفيذ عدد 34 محطة للصرف الصحي بنغزي الدكتور عاطف بوالحاسية.

واستعرض دولته الموقف الحالي لشبكة الصرف الصحي بمدينة بنغازي، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول للشبكة في القريب العاجل وأنه سيوفر كافة الإمكانيات لحلحلة كافة العراقيل. (وال – بنغازي) ع ع

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