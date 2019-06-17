إرسال عدد من المجرمين الخطرين وممتهني الحرابة من سبها إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت مديرية أمن سبها بالتنسيق مع الحكماء وأعيان بالمدينة بترحيل عدد من المجرمين الخطرين والمحكومين وممتهني الحرابة إلى مدينة بنغازي.

وأشارت مصادر أمينة إلى أن عملية الترحيل تمت عبر مطار تمنهنت بعد استيفاء الشروط القانونية للمثول أمام المحاكم.

وأكدت المصادر أن هذه العملية تمت في إطار الحملة الأمنية المشتركة التي تعتزم مديرية أمن سبها القيام بها خلال الأيام القادمة.

ووصفت المصادر هذه العملية التي تمت بالتعاون مع مديرية أمن بنغازي بخطوة في الاتجاه الصحيح مع تقديم الثناء لكل من ساندها.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكن الجيش الوطني من بسط سيطرته على المنطقة الجنوبية بالكامل.

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