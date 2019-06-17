اخبار ليبيا الان

انقطاع الكهرباء يُضيّق على مزارعي البطيخ بترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتسعت رقعة الأضرار التي يسببها انقطاع الكهرباء لتصل مزارعي فاكهة البطيخ والشمام أو ما يعرف بـ”الدلاع والقلعاوي” في منطقة القصيعة، إحدى ضواحي مدينة ترهونة.

وأدى الانقطاع المتكرر للكهرباء إلى تلف بعض محاصيل نتيجة لعدم تمكن المزارعين من سقايتها والاهتمام بها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ويلوم المزارعون مؤسسات الدولة التي لم تساعدهم في توفير أنواع السماد الضرورية وأنابيب الري وبعض المعدات الزراعية التي يجبر الفلاح على اقتنائها من السوق بأسعار باهظة الثمن.

وعلى الرغم من كل هذه الظروف والعراقيل، غير أن المزارعين يتمسكون بمهنتهم ويجتهدون فيها ولسان حالهم يقول “أعط الأرض تعطك”، متأملين بحكومة تقدر جهودهم وتقدم المساعدة للاستمرار في الحفاظ على حرفة الزراعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك