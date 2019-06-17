الكزة: أهلنا في برقة لديهم مشاريع للمصالحة سنناقشها بعد هزيمة حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، عبد الحميد الكزة، إن هناك تواصل دائم مع أهل برقة، بشكل سري بسبب السطوة الحديدة المفروضة على المدينة، مؤكدا على أن ماجاء في بيان الهيئة يمثل الأهداف التي تدعو لها اللجنة التأسيسية.

الكزة أوضح، خلال حوار مرئي له، على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الاحد، أن عدد من أهالي برقة، أجروا اتصالات بالهيئة التأسيسية، لأنهم لديهم مشاريع خاصة بتحقيق المشاركة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع، تسير باتجاه الدولة المدنية ولايختلف عليها الليبيين.

وأضاف أن الهيئة أيدت المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، لأنها تأتي في صلب الأهداف التي أسست لها الهيئة، موضحاً أن هذه المبادرة تشتمل على شقين أولهما الشق العسكري، الذي تفضي إليه الحرب والذي يطرح خياران لاثالث لهما، فإما أن يستطيع حفتر، دخول العاصمة طرابلس، وهو ماينذر بـ”طامة وكارثة كبرى”، حسب وصفه .

وقال إنه عندما دخل برقة وكانت الناس تؤيده، فأصبح عدد المهجرين من برقة أكثر من 100 ألف، أما في حال دخوله إلى العاصمة طرابلس التي طردته في عام 2014م، ويتظاهر أهلها ضده في الشوارع، سيكون عدد المهجرين أكثر منها وقد يصل إلى مليون.

وأوضح أنه في حال دخول حفتر إلى طرابلس، ربما سيخرج من البلاد، مؤكدا أن ذلك معناه بداية جديدة لمرحلة جديدة من تحرير للعاصمة ومشاكل أخرى ستؤول بالبلاد إلى أوضاع أكثر كارثية.

وتابع الكزة: “الاحتمال الآخر هو انهزام حفتر في الحرب، وهو الاحتمال الأكثر قربا للحدوث، ووقتها سيسير الأمر بشكل أكثر سهولة، لأن حفتر أكبر معرقل للحل في ليبيا، وأما الشباب المقاتلين معه، سيبيعون سياراتهم وينفرط ما يسمى بالجيش”، حسب قوله .

وأكد أن أكثر مايشغلهم حاليا هو فترة مابعد الحرب، مشيرا إلى أن الهيئة تناقشت مع فائز السراج، حول كيفية إدارة هذه الفترة، موضحا أن ماتمخضت عنه هذه المباحثات هو التئام الملتقى الجامع الذي يضم كل الليبيين، لمصالحة شاملة، تضم كل الأطراف، ولايستبعد منها أي ليبي أي كانت هي الحجج والمبررات، وسيتم طرح مشاريع لصالح البلاد.

وشدد الكزة، على ضرورة الإسراع في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لبناء الدولة المدنية، وإقرار دستور توافقي، مشددا على أن الفترة الحالية لن تشهد لقاءات أو اجتماعات، حتى تنتهي الحرب.

وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، أن العالم لايستطيع فعل شئ لليبيا، إذا اتفق الليبيون حول مصالح بلادهم، لافتا إلى ضرورة إصدار قانون عفو عام، لبناء الدولة المدنية، مضيفا أن كل الليبيين متفقين على الدولة المدنية ورفض حكم العسكر، والدستور وصناديق الاقتراع.

وأبدى الكزة، تفاؤله بليبيا مابعد حفتر، لأن الأهداف الرئيسية المتمثلة في التدوال السلمي للسلطة، ومدنية الدولة، والاستفتاء، هي أهداف يجمع عليها كل الليبيين، والفيصل فيها هو صندوق الاقتراع.

وطالبت الهيئة في بيان لها، أمس الأحد، أهل برقة من مشائخ وأعيان ومثقفين وسياسيين ومجتمع مدني وكافة أطياف المجتمع، بالانخراط في هذه المبادرة، لتكون الركيزة الأساسية للعبور إلى صناديق الانتخابات والاستفتاء على دستور توافقي يلبي طموحات الشعب في حياة كريمة وآمنة.

وكذلك الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة وإنهاء للمرحلة الانتقالية بحيث يمكن العبور من خلالها إلى الدولة المنشودة التي يطمح لها كافة الليبيين.

وأكد أن حفتر جاء من الرجمة كي يحكم هو وأبنائه وقبيلته، أما العالم فليس لدي أدنى اهتمام به، رغم كل الاجتماعات واللقاءات التي أجريتها مع عدد من ممثلي الدول، وهناك دولا دعمت حفتر، وهو كذب عليهم حين قال إنه سيدخل العاصمة في 48 ساعة.

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