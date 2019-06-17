ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالطيور الميتة والمريضة ببنغازي

بنغازي 17 يونيو 2019 (وال) – في إطار جهود قسم البحث الجنائي الرامية لمكافحة جرائم العش التجاري ورصد وتتبع ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون.

فقد تمكن قسم البحث الجنائي بنغازي من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم أربع أشخاص لقيامهم بالاتجار بالطيور الميتة والمريضة غير صالحة لاستهلاك البشري .

وكشف مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري عن ورود بلاغ بشأن محل يبيع الدواجن (رياشة)، فبدأ البحث والتحري، وتم ضبط المسؤول عن إدارة المحل متلبسًا أثناء بيعه دجاجًا فاسدًا للمواطن.

المسماري أوضح أنه تم ضبط شخص مصري الجنسية متلبساً من قبل المجموعة الثالثة تحريات داخل المحل الخاص به لبيع الدواجن، لافتًا إلى أن الجاني يقوم بتجهيز الدجاج الميت وبيعه للمواطنين على أنه دجاج صالح للطهي وللأكل .

ولفت إلى أنه تم ضبط داخل المحل ما يقارب عن ثلاث وعشرون طير ميت، وبالاستدلال معه اعترف بأنه قام بشراء خمسون طير ميت ومريض وغير صالح للأكل وقام ببيع كمية منه للمواطنين بسعر خمسة عشر دينار بحجة .

وأوضح المسماري أن الجاني اعترف أنه يضع الطيور الميتة تحت البار، ويقوم بعرض الطيور السليمة بصندوق العرض وعند شراء المواطنين للطير يقوم باستبدال الطير الميت أو المريض ويضعه في الرياشة ويبيعه للمواطن .

واعترف الجاني، أنه يعلم أن الطيور مريضة واشتراها طمعاً في زيادة الدخل كونه يقوم بشرائها من شخص يدعو “إ.إ” مصري الجنسية، وشخص آخر يدعو “م.ج” مصري الجنسية، بثمن الطير عشرة دينار ويبيعها بخمسة عشر دينار .

وتابع مدير المكتب الإعلامي بالمديرية أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالقسم بضبط الشخصين الذين اشترى منهم الطيور الميتة والمريضة وتم ضبطهم وإحضارهم إلى القسم وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون بشرائها بسعر سبعة دينار، وبسؤالنا من أين تتحصلون على هذه الطيور أفادوا بأنهم يشترونها من تاجر يدعو “خ.د” ويعلمون أنها غير صالحة للأكل .

وعقب تقنين الإجراءات –بحسب المسماري – وبتكليف أعضاء التحريات بالقسم بالبحث والتحري وضبط التاجر الأخير المدعو “خ.د” والاستدلال مع المذكورين الثلاثة وكونهم هجرة غير شرعية والمدعو الأول لديه رخصة قيادة مزورة حيث تم الاستدلال معهم وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة . (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال