معالي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة يقوم بزيارة المقر الجديد لبلدية بنغازي

بنغازي 17 يونيو 2019 (وال) – قام معالي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل الزايدي اليوم الإثنين بزيارة لمقر بلدية بنغازي تابع من خلالها المراحل الأخيرة والتجهيزات الخاصة بالمقر .

وكان في استقبال معالي الوزير السادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بنغازي ووكيل الديوان وموظفي البلدية .

وأشاد الوزير بالدور الذي يضطلع به المجلس التسييري لبلدية بنغازي في مستوى الخدمات والمشاريع التى تعج بها المدينة.

وأكد على ضرورة أن يكون الإعلام مواكب لهذه المشاريع والخدمات حتى يكون المواطن على اضطلاع كامل بما يحدث داخل المدينة.

وفي نفس السياق، أكد المهندس رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري إن ما تقوم به بلدية بنغازي من مشاريع وخدمات للمواطنين لا يتعدى أن يكون واجب وطني تتطلبه المسؤولية التى أوكلت لنا في سبيل إعادة استقرار بلدية بنغازي.

وحيا السيد الوزير الجهاز المشرف على إنشاء المقر من مهندسين وعمال ليبيين يمتكلون الخبرة والقدرة على الإنجاز بمواصفات عالمية . (وال – بنغازي) ع ع

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