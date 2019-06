المتوسط:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التطورات التي تشهدها كلاً من “فلسطين وليبيا والعراق وإيران والخليج” ليست مجرد صراعات محلية.

وقاف أردوغان في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أمس الأحد أن تركيا اختارت طريق الكفاح من أجل مصالحها وليس الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولها بصمت.

