الأردن تطالب الأطراف الليبية بالعودة إلى المسار السياسي

أجرى وزير خارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين.

وتطرق الجانبان إلى المبادرة التي أطلقها رئيس وزراء الوفاق فائز السراج لحل الأزمة في البلاد، وطالب الوزير الأردني كل الأطراف الليبية بالعمل والعودة إلى المسار السياسي للخروج من المأزق الذي أدخلت فيه ليبيا.

من جانبه أوضح سيالة للجانب الأردني عزم حكومة الوفاق على المضي قدما في استمرار القتال في معركة طرابلس.

