“الوطنية للنفط” تعلن تعليق عمليات الإنتاج بحقل جالو النفطي

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعليق عمليات الإنتاج بحقل جالو النفطي خلال عملية صيانة خط الأنابيب

وأكدت المؤسسة ، في بيان لها اليوم الاثنين ، أن ” المهندسون والفنيون التابعون لشركة الواحة للنفط باشروا في أعمال الصيانة بخط أنابيب النفط الخام الرابط بين حقل جالو وحقل الواحة، والبالغ قطره 30 بوصة”.

وأكملت المؤسسة ، أنه “من المتوقع أن يتمّ تعليق عمليات الإنتاج بحقل جالو- والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 130 ألف برميل يوميا- لمدة عشرة أيام، وذلك حتى يتسنى لمهندسي الشركة استبدال 18 كيلومترا من خط الأنابيب، الذي يمتدّ على مسافة 152 كم”.

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