وزير “داخلية المؤقتة”  يبحث الأوضاع الأمنية في بلدية مرزق

استقبل وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي وفدا عن حكماء وأعيان بلدية مرزق بالجنوب الليبي.

وناقش بوشناف مع الوفد كافة الأوضاع الأمنية بالجنوب الليبي وعلى رأسها أوضاع بلدية مرزق وكافة المشاكل والعراقيل التي تعتري العمل في البلدية والمنطقة.

وأكد الوفد دعمه لكافة الأجسام الشرعية متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه من الحكومة المؤقتة والقيادة للجيش إلى وزارة الداخلية وأجهزتها.

وشدد الوفد على أن بعض الخروقات الأمنية التي تحدث بين الفنية والأخرى لا تمثل البلدية وأهلها، لافتين إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم لمديرية الأمن والأقسام التابعة لها لمنع مثل هذه الخروقات التي تحدثها الجماعات الإجرامية التي تحاول زعزعة الاستقرار بعد تحرير المنطقة من الجيش وتأمينها من قبل وزارة الداخلية.

وأكد بوشناف أنه لن يتوان عن تقديم كافة الدعم لأهلنا في الجنوب، مشددا على ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي المترابط في المنطقة وتكثيف الدعم للأجهزة الأمنية بما يكفل القبض على أي مطلوب وتقديمه للعدالة.

