أعلن حكماء ومشايخ مدينة إجدابيا، اليوم الاثنين، رفعهم الغطاء الاجتماعي عن المتعدين على خطوط منظومة النهر الصناعي.

وقال جهاز إدارة مشروع النهر الصناعي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المسئولين عن الموقع، أكدوا حرصهم على استمرار الإمداد المائي إلى كافة المدن الليبية.

