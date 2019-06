المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي، أن ” أي مبادرة لا تنهي الميليشيات، ولا يكون فيها احتكار السلاح بيد الجيش مرفوضة”.

وأضاف العريبي، أنه “تم إقراره بشكل ديمقراطي داخل مجلس النواب خلال جلسة حضرها أكثر من 80 نائبا في العام 2015 بجلسة منقولة على الهواء.

وقال العريبي ، إن المبادرة الحقيقة تكون بسيطرة الجيش على كامل البلاد ومن ثم تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة”.

