اجتماع لوزارة الحكم المحلي بخصوص برنامج “التنمية”

ترأس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر الاجتماع السادس للجنة الفنية لبرنامج الانتعاش و الاستقرار و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في ليبيا وشارك فيه عدد من المسؤولين

الاجتماع ناقش التقدم المحرز في سير عمل الوزارة وتم خلاله الاستماع إلى تقرير عن إضافات التقييمات الفنية و مراجعة وإقرار القائمة المنقحة للتدخلات المختارة و الميزانيات المؤقتة لـ18 بلدية في المجموعة الثانية من إجمالي 24 بلدية

و كما جرت متابعة التقييمات الفنية والإعداد و التحضير للاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الخاصة بالبرنامج الذي سيتم فيه المصادقة على قائمة التدخلات المتعلقة بـ24 بلدية، بحسب صفحة الوزارة الرسمية

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي و ينفذ من قبل الوكالة الايطالية للتعاون التنموي و برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف

وحضر الاجتماع كل من عبدالمجيد بوغرارة مستشار الوزارة للتعاون الدولي و الشؤون الخارجية وصلاح فطح مدير ادارة شؤون المحافظات و البلديات وحسين عامر مدير مكتب الوزير وأنيس الرايس ممثل المجلس الرئاسي و السيدة ماريكا تشيكوني مدير المكتب الاقتصادي و التجاري بالسفارة الايطالية و السيد أرمينيو ساكو كبير الخبراء بالوكالة الايطالية للتعاون التنموي وعثمان بن ساسي مدير مكتب ليبيا للوكالة الايطالية للتعاون التنموي

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