اجتماع أمني موسع بخصوص الوضع في درنة

عقد اجتماع أمني موسع لبحث سير الأمن في درنة وآليات تعزيزه والتأكيد على المجاهرة بالأمن وتفعيل المديرية والمراكز والأقسام التابعة لها في المدينة

كما بحث الاجتماع آليات تفعيل الغرفة الأمنية درنة، ودراسة احتياجات ومتطلبات مديرية الأمن من جميع النواحي البشرية والمادية واللوجستية، وآليات توفيرها لرفعها لوزير الداخلية

ويأتي هذا الاجتماع المنعقد في ديوان وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة في منطقة قرنادة عقب الزيارة التي أجراها وزير الداخلية إبراهيم بوشناف للمدينة الأسبوع الماضي

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة العميد أبوعجيلة الزائدي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة العقيد الشريف أقويدر، ومدير إدارة الشؤون الإدارية العقيد أحمد امعدي، ومدير إدارة التخطيط الأمني العقيد جمعة سالم،

إضافة إلى مدير أمن درنة العقيد طارق عبدالجواد، ومعاون مدير الإدارة العامة للأمن المركزي – رئيس الغرفة الأمنية درنة العقيد أحمد الشامي ومدير إدارة الأمن الدبلوماسي العقيد زياد نصر، ومعاون مدير إدارة العلاقات العامة العقيد حماد بورقيعة، وعدد من الضباط

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