الجيش الليبي يأسر مرتزقة في صفوف ”ميليشيات الوفاق“

أعلنت الكتيبة 140 مشاة التابعة للجيش الليبي أسر عناصر مرتزقة من جنسيات أفريقية مختلفة، تقاتل ضمن صفوف قوات أسامة الجويلي التابع لحكومة الوفاق.

ونشرت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ مقطع فيديو أظهر أفرادًا من المرتزقة جلبتها قوات أسامة جويلي لمحاربة قوات الجيش الليبي خلال اليومين الأخيرين بمحاور طريق المطار والرملة والطويشة.

وقال المرتزقة المقبوض عليهم، في مقطع الفيديو إن قوات أسامة جويلي جلبتهم بالقوة إلى محاور القتال لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية.

وفي سياق منفصل، قام آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي يوم الاثنين برفقة آمر اللواء التاسع بجولة تفقدية لمحاور القتال بمنطقة القربولي جنوب طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي أن زيارة الحاسي للخطوط الأمامية تهدف لدراسة تضاريس وجغرافية الأرض، ورسم الخطط العسكرية لتجنب وقوع الأضرار في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلامة المدنيين.

ويخوض الجيش الليبي منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس وضواحيها، أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلًا ، بينهم 41 مدنيًا، و3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنيًا.

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