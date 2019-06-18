صحيفة إيطالية: البيدجا المطلوب دوليا يسرق قوارب المهاجرين

قالت صحيفة “أفنيري” الإيطالية، إنها توصّلت بالبراهين لتورّط القائد الميداني في حكومة الوفاق عبدالرحمن الميلادي المعروف بـ”البيدجا”، في تعريض قوارب المهاجرين بالسواحل الغربيّة الليبية للخطر.

وأضافت الصحيفة الإيطالية إنها توصّلت من خلال الصور الفوتوغرافية الجويّة إلى محاولة لرجال “البيدجا” يلبسون أزياء مدنيّة في عرض البحر الاستيلاء على محرك زورق للمهاجرين عوض أن يقوموا بإنقاذهم في حادثة سمتها بالفضيحة.

وبيّنت الصور مليشيات البيدجا الذين كانوا على متن القارب ” تليل 267 ” وهم ملتفون على قارب المهاجرين لحظات غرقه وقيامهم بسرقة محرّكه.

وقالت الصحيفة إنها تحصّلت على الصور من طائرة إيطالية كان تراقب على البحر المتوسّط بالتنسيق مع منظمة “سي ووتش” وهي التي صوّرت قارب “البيدجا” منذ تحرّكه من الزاوية إلى المراحل اللاحقة للحادثة.

وأضافت إنها تمكنت من التعرف على البيدجا من خلال يده اليمنى المصابة بالشلل بسبب انفجار قنبلة يدوية مشيرة إلى امتهانه عمليات الابتزاز ضد المهاجرين الذين غالباً ما يكون مصيرهم الموت والغرق عندما يقعون في يد مليشياته.

وذكرت “أفنيري” أن القائد الميداني الليبي تحصل على أموال من حكومة الوفاق في طرابلس والتي تحصلت عليها بدورها من قبل المانحين الأوروبيين.

يذكر أن عبدالرحمن الميلادي يعمل قائدا لحرس السواحل التابع لحكومة الوفاق بمدينة الزاوية وهو أحد التابعين لكتيبة الفاروق التي يقودها شعبان هدية، المكنى بـ”أبو عبيدة الزاوي” أحد العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكان مكتب النائب العام أصدر مذكرة قبض بحقه هو و110 آخرين على خلفية قضايا تتعلق بتهريب الوقود وتجارة البشر، كما أدرجه مجلس الأمن الدولي وفرنسا على قائمة العقوبات الدولية.

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