في ختام لقاء القاهرة .. القوى الوطنية تعلن رفضها لمبادرة السراج

أكدت القوى الوطنية الليبية المجتمعة في القاهرة يوم أمس، على دعمها لاستقرار ليبيا، ووحدة أراضيها، ودعمها اللامحدود للقوات المسلحة في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات الإجرامية.

وأعلن المشاركون في اللقاء من خلال بيانهم الختامي الرفض التام لمبادرة السراج، معتبرين أن أي حديث عن وقف لإطلاق النار في ظل استمرار امتلاك السلاح خارج سيطرة الدولة ما هو إلا استمرار للأزمة والوضع البائس الذي يعيشه الشعب منذ سنوات.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى ضرورة تفهم طبيعة الأوضاع في ليبيا، وعدم قبوله لأي تدخل خارجي، متهمين المبعوث الأممي غسان سلامة بعدم الحيادية كوسيط أممي.

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