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“العباني” لـ “السراج”: مبادرتك لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير

أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني، عن رفضه الشديد لمبادرة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، قائلا ” مبادرتك لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به”.

وأكد العباني، في تصريح خاص على هامش ملتقى القوى الوطنية الليبية في العاصمة المصرية القاهرة ” أن قوى الإرهاب والمليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس نبتة خبيثة تنشر الشر في كافة أرجاء البلاد، واجتثاثها أصبح ضرورة لمصلحة مستقبل أفضل لليبيا”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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