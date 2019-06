“العباني” لـ “السراج”: مبادرتك لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به

خاص المتوسط/ حنان منير

أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني، عن رفضه الشديد لمبادرة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، قائلا ” مبادرتك لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به”.

وأكد العباني، في تصريح خاص على هامش ملتقى القوى الوطنية الليبية في العاصمة المصرية القاهرة ” أن قوى الإرهاب والمليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس نبتة خبيثة تنشر الشر في كافة أرجاء البلاد، واجتثاثها أصبح ضرورة لمصلحة مستقبل أفضل لليبيا”.

